Сегодня, 14 мая, украинцы отмечают День Европы.

После обретения независимости, Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу. Именно поэтому и был на государственном уровне установлен в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года каждую третью субботу мая. Однако в этом году, учитывая проведение в Украине песенного конкурса «Евровидение», празднование перенесли на 14 мая, сообщает Укринформ.

В течение десятилетий Европа была для украинцев своеобразной fata Morgana - она то приближалась, то удалялась, а то и вообще исчезала. Именно евроинтеграция стала камнем преткновения для украинцев в судьбоносных 2013-2014 годах. Именно за европейский выбор Украины и европейские ценности стоял Евромайдан, горели шины, и погибала Небесная Сотня. После Революции Достоинства, Европейский стратегический курс, задекларированный государственными мужами на бумаге, стал цивилизационным выбором всего украинского народа. Первым шагом к этой европейской мечте украинцев стало подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. А 6 апреля 2017 года Европейский парламент большинством голосов принял историческое решение о предоставлении безвизового режима для граждан Украины.

Главной площадкой нынешних торжеств станет Софийская площадь Киева, где откроется «Европейский городок». Представители европейских посольств в Украине презентуют географию, культуру, историю крупнейших городов государств-членов ЕС, сувенирную продукцию, национальные блюда и тому подобное. Сегодня же, в 12-м часу, состоится торжественная церемония открытия Дня Европы - 2017 с участием первых лиц государства.