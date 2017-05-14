Победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Он выступал на конкурсе с песней Amar pelos dois, написанной его сестрой Луизой.

По результатам голосования национальных жюри стран-участниц «Евровидения» и смс-голосования зрителей Собрал получил 758 баллов.

Стоит отметить, что с 1964 года, когда Португалия начала участвовать в Евровидении, страна ни разу не побеждала в конкурсе.

Как известно, здоровье представителя Португалии находится в критическом состоянии.

Оказалось, артист едва может репетировать и выступать из-за больного сердца. Ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз, в связи с чем, до конца года Сальвадору необходимо найти донора сердца, чтобы выжить.