также в разделеОбщество
Организатора нападения на Чорновол арестовали на 2 месяца 61
Суд арестовал координатора «титушек» в Днипре 185
Украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет 22
Военным прокурором сил АТО назначен Сенюк 86
Командовавшему «титушками» в Днипре сообщили о подозрении 122
ЕС выделил Украине на реформу госуправления €10 миллионов 31
Во время финала «Евровидения» охранять порядок будут 10 тысяч полицейских 28
СБУ ликвидировала сеть по изготовлению и контрабанде оружия 61
СБУ не запретила въезд в Украину российскому певцу, выступавшему в Крыму 261
Распространение вируса-вымогателя приостановили 86
Суд разрешил арестовать зама Кернеса 149
Украина подверглась масштабной хакерской атаке 205
Букмекеры внезапно изменили прогноз на победителя «Евровидения-2017» 3491
12 мая. Картина дня 114
Скандального участника «Евровидения» снова зовут в Крым 175
Гройсман: «Евровидение-2018» должно остаться в Украине 262
В РФ заявили, что Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО 27
Сотни заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться в ОРДЛО 187

Победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 

Он выступал на конкурсе с песней Amar pelos dois, написанной его сестрой Луизой.

По результатам голосования национальных жюри стран-участниц «Евровидения» и смс-голосования зрителей Собрал получил 758 баллов.

Стоит отметить, что с 1964 года, когда Португалия начала участвовать в Евровидении, страна ни разу не побеждала в конкурсе.

Как известно, здоровье представителя Португалии находится в критическом состоянии.

Оказалось, артист едва может репетировать и выступать из-за больного сердца. Ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз, в связи с чем, до конца года Сальвадору необходимо найти донора сердца, чтобы выжить.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года