Победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.
Он выступал на конкурсе с песней Amar pelos dois, написанной его сестрой Луизой.
По результатам голосования национальных жюри стран-участниц «Евровидения» и смс-голосования зрителей Собрал получил 758 баллов.
Стоит отметить, что с 1964 года, когда Португалия начала участвовать в Евровидении, страна ни разу не побеждала в конкурсе.
Как известно, здоровье представителя Португалии находится в критическом состоянии.
Оказалось, артист едва может репетировать и выступать из-за больного сердца. Ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз, в связи с чем, до конца года Сальвадору необходимо найти донора сердца, чтобы выжить.
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