Ракета, запущенная Северной Кореей в ночь на 14 мая 2017 года, упала в непосредственной близости от России. Об этом сообщает администрация президента США на своем официальном сайте.

В США предположили, что Россия вряд ли будет «довольна» последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам.

«Учитывая то, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент США не может представить, что Россия довольна», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призвал мировое сообщество ввести «более жесткие санкции» против КНДР, назвав ее действия «провокацией».

Напомним, КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья