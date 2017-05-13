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Суд арестовал Натика Мустафаева, который координировал деятельность так называемых «титушек» 9 мая в Днипре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Такой себе Натик Мустафаев - житель Новомосковска, ранее судим, руководил «титушками» в Днипре 9 мая. Теперь проведет 2 месяца под стражей по решению суда. Будет время подумать», – написал он.

Напомним, 12 мая в Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре. Позже ему было сообщено о подозрении.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

По состоянию на 11 мая были задержаны семь участников столкновений, еще 7 находятся в розыске. 

Пяти лицам сообщено о подозрении, одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

 
ForUm

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