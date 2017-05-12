В Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, им оказался 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. «На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно он, а не полицейский дает команды и направляет действия молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО», - говорится в сообщении.

Также в Октябрьском суде Днипра закончилось рассмотрение дел по избранию мер другим фигурантам дела. Трем подозреваемым в массовых беспорядках 9 мая избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.