На сегодняшний день задержаны семь участников столкновений в Днипре 9 мая, еще 7 находятся в розыске. Об этом сообщил советник городского головы города Максим Музыка.

«На сегодня 7 «титушек» установлены и задержаны, еще 7 – разыскиваются, их личности установлены», - написал он в Facebook.

9 пострадавших уже дали показания.

Власти города и Нацполиция «просят очевидцев и пострадавших, дать показания и опознать «титушек» и сотрудников МВД, которые били ребят».

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.



В свою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий.

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.

Полицию области возглавил Виталий Глуховеря.