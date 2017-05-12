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Пяти лицам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных во время проведения праздничных мероприятий 9 мая в Днипре, сообщает пресс-служба ГПУ.

«В рамках уголовного производства, начатого по событиям в Днипре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая, правоохранительными органами были задержаны семь человек, причастных к организации и совершению массовых беспорядков. Сейчас пяти из них сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 294, ст. 293 и ч. 2 ст. 350 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Также подготовлено сообщение о подозрении еще в отношении трех человек.

Одному из подозреваемых вчера судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других задержанных вопрос об избрании меры пресечения будет решен сегодня судом. С одним лицом заключено соглашение о признании виновности, поскольку указанный подозреваемый дал важную информацию и полностью сотрудничает со следствием.

В уголовном производстве признаны потерпевшими 10 человек, допрошено большое количество свидетелей, проведено около 20 обысков, 19 опознаний лиц, следственным путем устанавливаются источники финансирования и организаторы преступления.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

По состоянию на 11 мая были задержаны семь участников столкновений, еще 7 находятся в розыске. 
ForUm

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