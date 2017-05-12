Суд избрал меру пресечения для одного из задержанных в Днипре 9 мая в виде ареста.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Первый днипровский «титушка» уже за решеткой – решением суда арестован на 2 месяца», - написал он в Facebook.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

По состоянию на 11 мая были задержаны семь участников столкновений, еще 7 находятся в розыске.