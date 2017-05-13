Прокуратурой сообщено о подозрении мужчине, который координировал деятельность так называемых «титушек» 9 мая в Днипре. Об этом на своей странице в Facebook сообщала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«В рамках уголовного производства, начатого по фактам событий, имевших место 9 мая 2017 в Днипре, прокуратурой Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях гражданину, который координировал деятельность молодых людей во время стычек», – отметила она.

По словам Сарган, у следствия также имеется информация, что указанный мужчина имел многочисленные приводы в органы полиции.

«Избрание ему меры пресечения планируется 13 мая. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – подчеркнула она.

Напомним, 12 мая в Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

По состоянию на 11 мая были задержаны семь участников столкновений, еще 7 находятся в розыске.

Пяти лицам сообщено о подозрении, одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.