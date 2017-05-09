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Сегодня в Днипре возле памятника Славы во время мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне произошла потасовка.

Как сообщает 056.ua, поводом стало прохождение колоны «Опозиционного блока» во главе с бывшим вице-премьером Украины Александром Вилкулом.

Возле памятника Славы к колоне «Опозиционного блока» подошли несколько десятков активистов и участников АТО.

Завязалась подтасовка между сотрудниками спецподраздения полиции, участниками АТО и активистами.

У некоторых активистов разбиты головы, часть из них - задержаны.  
ForUm

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