Сегодня в Днипре возле памятника Славы во время мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне произошла потасовка.

Как сообщает 056.ua, поводом стало прохождение колоны «Опозиционного блока» во главе с бывшим вице-премьером Украины Александром Вилкулом.

Возле памятника Славы к колоне «Опозиционного блока» подошли несколько десятков активистов и участников АТО.

Завязалась подтасовка между сотрудниками спецподраздения полиции, участниками АТО и активистами.

У некоторых активистов разбиты головы, часть из них - задержаны.