«Титушкам» за участие в провокациях в Днипре 9 мая платили по 600 гривен. Об этом сегодня, 12 мая, заявил заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области Олег Грозь во время брифинга в прокуратуре, сообщает пресс-служба МВД.

«Все задержанные - молодые мужчины спортивного телосложения, некоторые из них работали в охранных структурах города. Есть информация, что за участие в мероприятии им платили по 600 гривен», – отметил он.

Грозь также отметил, что среди задержанных есть лицо, которое финансировало участников беспорядков. Следствие работает над опознанием всех участников схватки, однако главной задачей остается установить организатора провокаций.

Правоохранители обращаются к общественности, в частности к свидетелям драки, с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании этих преступлений.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

По состоянию на 11 мая были задержаны семь участников столкновений, еще 7 находятся в розыске.

Пяти лицам сообщено о подозрении, одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.