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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали на Запорожье торговца оружием и боеприпасами, которые получены из района проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель одного из сел вблизи областного центра пытался через своих знакомых наладить канал поставки оружия и боеприпасов с востока Украины для перепродажи.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в соседнем селе при попытке продажи представителю криминальных кругов двух автоматов Калашникова с магазинами по восемьдесят две тысячи гривен.
ForUm

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