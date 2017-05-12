Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали на Запорожье торговца оружием и боеприпасами, которые получены из района проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель одного из сел вблизи областного центра пытался через своих знакомых наладить канал поставки оружия и боеприпасов с востока Украины для перепродажи.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в соседнем селе при попытке продажи представителю криминальных кругов двух автоматов Калашникова с магазинами по восемьдесят две тысячи гривен.