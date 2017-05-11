Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за скорейшее завершение служебного расследования относительно массовой драки в Днипре 9 мая, в результате которой были травмированы 14 человек и пострадали ветераны АТО, и наказание виновных в организации этой провокации. Об этом он заявил, открывая заседание правительства в четверг, сообщает пресс-служба Кабмина.

«То, что произошло в Днипре, абсолютно недопустимо. Провокация должна найти абсолютно полностью свою оценку. Как мы знаем, руководством Национальной полиции, Министерства внутренних дел были приняты быстрые кадровые решения, но этого недостаточно. Это только начало. Нам надо завершить расследование, надо, чтобы понесли наказание все виновные. Надо, чтобы каждый сотрудник Национальной полиции, других служб проанализировал, что произошло, почему так произошло, и надо сделать так, чтобы больше таких провокаций в нашей стране не было», - подчеркну Гройсман.

Он также призвал МВД в кратчайшие сроки проинформировать о событиях в Днипре.

«Я смотрел на тех «бройлеров», «великих спортсменов», которые там бегали. Должны идентифицировать каждого из них. Эта «титушня» должна сидеть за решеткой. Вместо того чтобы людей преклонного возраста и ветеранов защищать, они, обезьяны, бегают, руками машут. Это все должно отойти в прошлое», - заявил премьер.

При этом Гройсман считает, что в целом правоохранители справились с задачей обеспечения общественного порядка по стране во время мероприятий 8-9 мая и поблагодарил всех сотрудников за службу.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.



В свою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий.

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.

Полицию области возглавил Виталий Глуховеря.