также в разделеПолитика
В Кремле ответили Трампу: Нет места для вольных трактовок «Минска» 81
Европейские дипломаты поздравили украинцев с безвизом 17
Гройсман о доведении ОПЗ до банкротства: Это заговор 55
Расмуссен: Некоторые украинские реформы сложно воплотить даже на Западе 25
Порошенко задекларировал доходы от вкладов в своем банке 21
Гройсман о стычках в Днипре: Эта «титушня» должна сидеть за решеткой 40
Чалый: Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины 36
Лавров заявил, что не говорил с Трампом о санкциях 25
ЕС окончательно одобрил безвиз для Украины 117
Трамп: Россия ответственна за полное выполнение «Минска» 125
Сегодня Совет ЕС утвердит безвиз для Украины 67
Климкин встретился с Трампом 167
Тиллерсон и Лавров обсудили Украину: Санкции сохранятся до выполнения «Минска» 254
Порошенко рассказал конгрессменам США о ситуации на Донбассе 161
Омелян: Украина восстановит авиасообщение с РФ после возврата Кубани 19892
Рычкова: Вряд ли «Оппозиционный блок» имеет отношение к драке в Днипре 174
Главный люстратор: Украинская власть очищена на 98% 96
Климкин: Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс 156

Решение Совета ЕС об отмене виз для украинцев – это восстановление справедливости по отношению к Украине. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Это время пришло и это очень хорошая новость. Восстановление справедливости по отношению к Украине и всем нашим усилиям. Всех поздравляю и желаю всем дальнейшей нашей общей европейской интеграции», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что решение будет торжественно подписано 17 мая, и с 11 июня украинские граждане смогут путешествовать в ЕС без виз.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года