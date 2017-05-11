Решение Совета ЕС об отмене виз для украинцев – это восстановление справедливости по отношению к Украине. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Это время пришло и это очень хорошая новость. Восстановление справедливости по отношению к Украине и всем нашим усилиям. Всех поздравляю и желаю всем дальнейшей нашей общей европейской интеграции», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что решение будет торжественно подписано 17 мая, и с 11 июня украинские граждане смогут путешествовать в ЕС без виз.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.