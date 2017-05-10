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Руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области Игорь Репешко назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий 9 мая в Днипре, сообщил на брифинге начальник городского управления полиции Андрей Бидыло.

«Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, есть расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города, сообщает Радио Свобода.

Бидыло также сообщил, что в Днипре во время массовых мероприятий в этот день полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистру с химической смесью «со специфическим запахом».

По его словам, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.

Он также сообщил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы, полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.

«Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им предложили показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины «О полиции». Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены», - сказал Бидыло.

Ранее общественный активист Кирилл Дороленко сообщил, что задержанными в центре города были активисты общественной организации «Сич», которые отказывались показать полиции содержимое своих рюкзаков. Позже Дороленко сообщил, что всех задержанных отпустили.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.
ForUm

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