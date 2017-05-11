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В сети появилось видео с выступлением представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в «Артеке» в оккупированном Крыму 1 июня 2014 года, сообщает Украинская правда.

17-летний музыкант представляет Болгарию во втором полуфинале «Евровидения» 11 мая с песней «Beautiful Mess».

Костов принимал участие в российском конкурсе «Голос. Дети» в 2014 году, где его наставником был победитель Евровидения-2008 Дима Билан.

В августе 2015 Кристиан вернулся из России в Болгарию, чтобы принять участие в четвертом сезоне шоу «X-Фактор».

Напомним, 9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал «Евровидения-2017». Второй полуфинал состоится 11 мая, а завершится конкурс в субботу, 13 мая.

В этом году конкурс отличился конфликтом между Украиной и Россией. Россия отправила на конкурс Юлию Самойлову, которой Украина запретила въезд на свою территорию из-за несанкционированного пересечение границы и выступления в аннексированном Россией Крыму. Руководство EBU предостерегало Украину, что ее могут исключить из последующих конкурсов из-за скандала с Самойловой.
ForUm

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