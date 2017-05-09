Сегодня, 9 мая, во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 50 человек. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, в Украине прошло более 1,5 тысячи мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Участие в них приняли около 600 тыс. человек. Наиболее масштабными массовые мероприятия были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1700 военнослужащих Нацгвардии.

Фацевич сообщил, что за различные правонарушения в отделы полиции были задержаны 50 граждан - как по вопросам нарушения общественного порядка, так и за использование запрещенной коммунистической символики.

«Во время мероприятий Национальной полицией, чтобы не допустить каких-либо провокаций, изымалась коммунистическая символика, «георгиевские» ленты, флаги и т.д.», - отметил заместитель председателя Нацполиции, добавив, что были попытки спровоцировать и полицейских, и граждан-участников массовых мероприятий.

Он также подчеркнул, что во всех таких ситуациях полиция реагировала практически мгновенно, не допуская их развития.

Напомним, ранее первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 45 человек.

Также, по данным полиции, во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения 8 полицейских

Столкновения на массовых акциях 9 мая произошли в Киеве, Днипре, Запорожье, Харькове и Одессе.