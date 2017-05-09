также в разделеОбщество
В Запорожье на акцию «Бессметный полк» пришли с портретами героев «Игры престолов» 151
Столкновения в Днипре: 14 человек пострадали, 15 – задержаны 64
В оккупированном Донецке провели военный парад 1033
На акциях к 9 мая в Украине пострадали 8 полицейских 36
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло 490
В Украине во время массовых акций задержали 45 человек 74
Одесская полиция задержала за запрещенную символику 4 человек 25
Спасатели предупреждают украинцев о заморозках 47
Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 53
Джамалу не пустили на красную дорожку «Евровидения» 451
Порошенко: Сегодня Украину защищают потомки воинов Красной армии и УПА 311
Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь 27
В Украину идут заморозки 459
На границе с Крымом задержали дезертира 118
Открытие «Евровидения» в Киеве прошло без нарушений порядка 535
СБУ заподозрила онлайн-аукцион NewAuction в работе на российские спецслужбы 217
Сегодня в Украине отмечается День памяти и примирения 72
В Киеве прошла торжественная церемония открытия «Евровидения-2017» 164

Сегодня, 9 мая, во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 50 человек. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает департамент  коммуникации Нацполиции.

По его словам, в Украине прошло более 1,5 тысячи мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Участие в них приняли около 600 тыс. человек. Наиболее масштабными массовые мероприятия были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1700 военнослужащих Нацгвардии.

Фацевич сообщил, что за различные правонарушения в отделы полиции были задержаны 50 граждан - как по вопросам нарушения общественного порядка, так и за использование запрещенной коммунистической символики.

«Во время мероприятий Национальной полицией, чтобы не допустить каких-либо провокаций, изымалась коммунистическая символика, «георгиевские» ленты, флаги и т.д.», - отметил заместитель председателя Нацполиции, добавив, что были попытки спровоцировать и полицейских, и граждан-участников массовых мероприятий.

Он также подчеркнул, что во всех таких ситуациях полиция реагировала практически мгновенно, не допуская их развития.

Напомним, ранее первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 45 человек.

Также, по данным полиции, во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения 8 полицейских

Столкновения на массовых акциях 9 мая произошли в Киеве, Днипре, Запорожье, Харькове и Одессе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года