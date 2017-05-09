Во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 45 человек. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой.

По его данным, всего в Украине на обеспечение общественного порядка работают 30 тыс. правоохранителей, а в памятных мероприятиях участвовали 50 тыс. человек, сообщает 112 Украина.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве были задержаны 25 человек.

Столкновения на массовых акциях 9 мая сегодня произошли в Киеве, Днипре, Запорожье и Харькове.