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Во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 45 человек. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой.

По его данным, всего в Украине на обеспечение общественного порядка работают 30 тыс. правоохранителей, а в памятных мероприятиях участвовали 50 тыс. человек, сообщает 112 Украина

Напомним, ранее  глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве были задержаны 25 человек. 

Столкновения на массовых акциях 9 мая сегодня произошли в Киеве, Днипре, Запорожье и Харькове

 
ForUm

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