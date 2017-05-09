В Киеве в Парке Славы произошли стычки между участниками акции «Бессмертный полк» и проукраинскими активистами.

Как сообщает Укринформ, участники марша принесли в Парк Славы красный флаг с советской символикой - серпом и молотом.

«На протяжении примерно пяти минут ситуация была спокойной. Однако представители националистических организаций начали требовать от полицейских убрать советскую символику. В этот момент один из юнцов сорвал красное знамя и разорвал его на куски. За ним побежали некоторые участники марша, в это время представители ОУН кричали «Ганьба», – говорится в сообщении.

По данным агентства, сейчас участники марша возлагают цветы к обелиску. «Колонна пророссийской акции вошла в Парк Славы с криками «Ура!». Впереди находились ветераны, также в колонне большое количество молодых мужчин спортивного телосложения. Они плотно стоят на ступеньках обелиска Славы. Непосредственно перед самим обелиском расположились праворадикалы, представители ОУН, они держат большой флаг Украины. В районе обелиска большое количество полицейских, в небе кружит вертолет», – сказано в сообщеии.

Напомним, в Киеве началось шествие участников акции «Бессмертный полк».

Активисты из офиса Организации украинских националистов забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции, которые проходили колонной к парку Вечной Славы.