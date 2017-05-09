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В Одессе произошел конфликт между шедшими в колоне «Бессмертного полка» так называемыми «куликовцами» и представителями украинских патриотических организаций.
Ряд конфликтов произошел на расположенной в парке им. Тараса Шевченко Аллее Славы, где возлагают цветы к монументу Неизвестному матросу по случаю 72-й годовщины со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает УНИАН.

В частности, конфликт произошел между шедшими в колоне «Бессмертного полка» так называемыми «куликовцами» и представителями украинских патриотических организаций. Участники акции на Куликовом поле принесли флаг с изображением горящего 2 мая 2014 года Дома профсоюзов. Патриоты вырвали полотнище, в конфликт вмешались сотрудники правоохранительных органов. Началась толкотня.

Также украинские патриоты фиксировали наличие запрещенной символики (георгиевские ленты, советская символика и пр.), что также приводит к конфликтам. Указанные ленты активисты, в случае необходимости, снимали с букетов, которые кладутся к подножию монумента.

Кроме того, участники акции «Бессметный полк» напали на журналистов, ведущих съемку, и попытались выбить у них из рук видеокамеру.

Возле монумента через звукоусиливающую аппаратуру звучали советские песни, в частности, «День победы». Патриоты периодически скандировали: «Бандера, Шухевич – герои Украины!», оппоненты выкрикивали свои речевки.

Как отметили в пресс-службе ГУ НП в области, во время мероприятий, которые проходят на Аллее славы по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом в Европе, возникла стычка между группой граждан с различными политическими взглядами.

«Полицейские не допустили продолжения конфликта. Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены двое участников потасовки - женщина и 16-летний молодой человек», - отметили в главке, добавив, что в полицию доставлены еще два человека за использование запрещенной символики.

Советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк сказал, что благодарен активистам и патриотам Одессы, которые помогают полицейским. «У нас, конечно, жесть, но вы, ребята, молодцы», - подчеркнул Форостяк.


Напомним, столкновения на массовых акциях сегодня также произошли в Киеве, Днипре, Запорожье и Харькове

Во время акций в Украине были задержаны 45 человек. 
ForUm

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