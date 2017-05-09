Сегодня, 9 мая, в Украине во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения 8 полицейских, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, в Украине сейчас продолжаются мероприятия по празднованию Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Публичную безопасность и порядок в государстве обеспечивают около 30 тыс. правоохранителей, в частности 10 тыс. – в Киеве.

«Сотрудники правоохранительных органов доставляли в полицию за различные правонарушения около полусотни граждан, в основном - из-за использования запрещенной символики. Также есть задержанные граждане за совершение хулиганских действий и злостное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В частности, одного гражданина полицейские задержали в Днипре, 12 - в Одессе, по два - в Хмельницком и Чернигове. Кроме того, 25 участников массовых мероприятий задержали в столице, они доставлены в Печерское управления полиции Киева.

По оперативной информации, при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции - по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро - в Днипре.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 открыто два уголовных производства: по статьям 296 (хулиганство) и 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 45 человек.

Столкновения на массовых акциях 9 мая произошли в Киеве, Днипре, Запорожье и Харькове.