также в разделеОбщество
Полиция: Во время массовых мероприятий задержаны 50 человек 25
В Запорожье на акцию «Бессметный полк» пришли с портретами героев «Игры престолов» 151
Столкновения в Днипре: 14 человек пострадали, 15 – задержаны 64
В оккупированном Донецке провели военный парад 1033
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло 490
В Украине во время массовых акций задержали 45 человек 74
Одесская полиция задержала за запрещенную символику 4 человек 25
Спасатели предупреждают украинцев о заморозках 47
Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 53
Джамалу не пустили на красную дорожку «Евровидения» 451
Порошенко: Сегодня Украину защищают потомки воинов Красной армии и УПА 311
Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь 27
В Украину идут заморозки 459
На границе с Крымом задержали дезертира 118
Открытие «Евровидения» в Киеве прошло без нарушений порядка 535
СБУ заподозрила онлайн-аукцион NewAuction в работе на российские спецслужбы 217
Сегодня в Украине отмечается День памяти и примирения 72
В Киеве прошла торжественная церемония открытия «Евровидения-2017» 164

Сегодня, 9 мая, в Украине во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения 8 полицейских, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, в Украине сейчас продолжаются мероприятия по празднованию Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Публичную безопасность и порядок в государстве обеспечивают около 30 тыс. правоохранителей, в частности 10 тыс. – в Киеве.

«Сотрудники правоохранительных органов доставляли в полицию за различные правонарушения около полусотни граждан, в основном - из-за использования запрещенной символики. Также есть задержанные граждане за совершение хулиганских действий и злостное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В частности, одного гражданина полицейские задержали в Днипре, 12 - в Одессе, по два - в Хмельницком и Чернигове. Кроме того, 25 участников массовых мероприятий задержали в столице, они доставлены в Печерское управления полиции Киева.

По оперативной информации, при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции - по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро - в Днипре.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 открыто два уголовных производства: по статьям 296 (хулиганство) и 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 45 человек.

Столкновения на массовых акциях 9 мая произошли в Киеве, Днипре, Запорожье и Харькове.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года