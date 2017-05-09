Утром 9 мая в Запорожье у здания мэрии произошли столкновения между представителями волонтерского движения и ветеранов войны в Донбассе с одной стороны и участниками акции «Полк победы», которые планировали провести шествие по центральному проспекту города.

Как сообщает Радио Свобода, по меньшей мере один участник противостояния был задержан полицией.

Один из проукраинских активистов вырвал красный флаг у представителей акции «Полк победы» и отнес его в близлежащие к месту инцидента дворы, флаг до сих пор не найден.

По данным корреспондента издания, с обеих сторон в акции в целом принимают участие около 500 человек. Между ними происходит песенное «соревнование»: проукраинские активисты поют гимн Украины, участники акции «Полк победы» - советские песни.

Впоследствии бойцы Национальной гвардии окружили до 200 участников акции «Полк победы», разделив таким образом стороны противостояния.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.