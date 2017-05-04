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Солистка Государственного заслуженного Закарпатского народного хора, исполнительница народных баллад Вера Баганич получила высшую награду Закарпатской облгосадминистрации – «За заслуги перед Закарпатьем» (в народе - «Золотой медвежонок»). Об этом сообщает пресс-служба главы ОГА Геннадия Москаля.

В 60-х годах прошлого века певица исполнила на профессиональной сцене балладу «Гей, пливе кача по Тисині», а в 1972 году записала ее на пластинку фирмы «Мелодия». Эту народную песню, которую горцы пели, когда выезжали на заработки, Баганич услышала от своей матери в 1959 году. Затем балладу творчески обработала известная группа «Пиккардийская терция», а с 2014 года она превратилась в народный реквием по погибшим на Майдане во время Революции достоинства и в ходе боевых действий на Донбассе.

 
ForUm

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