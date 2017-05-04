Государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 млрд грн доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период.

Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 51,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает УНИАН.

В апреле госбюджет получил 85,028 млрд грн доходов, включая 42,696 млрд грн налоговых и таможенных поступлений, транш прибыли Национального банка Украины на 10 млрд грн, а также 34,271 млрд грн поступлений в спецфонд.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-марте получил 179,933 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи и на 39,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.