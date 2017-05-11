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Победитель «Евровидение-2009» норвежский скрипач и певец Александр Рыбак сыграл кавер-версию на композицию «1944», с которой Джамала выиграла «Евровидение» в прошлом году. Об этом он написал в Instagram.

Джамала уже отреагировала на новый кавер. В Facebook она написала слова благодарности музыканту.

Также Рыбак признался, что подготовил еще один кавер на песню одного из участников «Евровидения-2017». Кого именно - музыкант пока держит в тайне, но обещает презентовать видео после объявления результатов конкурса.

 
ForUm

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