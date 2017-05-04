Принятое Комитетом министров Совета Европы решение по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь является одним из серьезных вкладов в обеспечение демократической безопасности в Европе и отстаивание основополагающих ценностей и принципов Организации – защиты прав человека, демократии и верховенства права. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

«Важно, что Комитет министров СЕ, как ранее Генассамблея ООН признал ответственность России в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека и призвал власти РФ выполнять свои обязательства в полной мере», - подчеркнули в ведомстве.

Наряду с такими нарушениями прав человека как ограничение свободы слова и мирных собраний, свободы религии и убеждений, отмечаются репрессии против национальных меньшинств, в частности, крымских татар.

«Решение так называемого верховного суда в оккупированной АР Крым о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности также вызвало осуждение Комитета министров. Итак, документ содержит четкое требование к Российской Федерации принять все меры для обеспечения прав человека в Крыму, включая пересмотр судебного запрета Меджлиса», - отмечается в сообщении.

Одним из центральных положений решения является призыв обеспечить беспрепятственный доступ правозащитных механизмов Совета Европы, в частности ее комиссара по правам человека, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с их мандатом.

«Считаем, что присутствие международных конвенционных и институциональных мониторинговых органов на территории оккупированного Крыма в условиях стремительно деградирующей ситуации с правами человека является жизненно необходимым и неотложным», - заявили в МИД.

В этом контексте важным является призыв к комиссару Совета Европы по правам человека, который на сегодня является единственным международным институтом, совершившим мониторинговый визит на территорию Крыма в сентябре 2014 года, продолжить работу по мониторингу ситуации на полуострове.

«Рассматриваем решение Комитета министров как один из элементов комплексного ответа международного сообщества на преступные действия Российской Федерации в Украине. Это решение, несомненно, усиливает позицию по Крыму, высказанную в прошлом году в Резолюции ГА ООН 71/205 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», и приобщает Совет Европы к выполнению этой резолюции», - резюмировали в МИД.

Напомним, 3 мая 2017 года Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), которое стало первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике.