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Кабинет Министров Украины в ответ на обращение Харьковской областной власти выделил дополнительно 45 млн грн для ликвидации последствий аварии в Балаклее, вызванной взрывами на военном складе в марте. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что в марте Кабмин уже выделял 100 млн грн для осуществления мероприятий, связанных с очисткой от взрывоопасных предметов территории в Балаклее и близлежащих населенных пунктах.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. 

Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов допустил, что сумма ущерба от взрывов и пожаров может составить около 300 млн гривен
ForUm

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