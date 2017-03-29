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Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 100 млн грн для осуществления мероприятий, связанных с очисткой от взрывоопасных предметов территории в Балаклеи и близлежащих населенных пунктов Харьковской области, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Комментируя необходимость принятия решения, премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что 23 марта вместе с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадием Зубко посетил Балаклею, где на территории военного склада Министерства обороны произошли взрывы боеприпасов, и пункт сбора эвакуированных, где пообщался с жителями.

«Я тогда обещал жителям Балаклеи, что мы не оставим их наедине, - отметил Владимир Гройсман. - Сегодня решение подготовлено и мы сейчас примем 100 млн грн для жителей - первая очередь - для того, чтобы провести восстановительные работы там, где было разрушено взрывами на военных складах».

«Обещание выполняется», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта разминирование в Балаклее и населенных пунктах района было завершено.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. 

В то же время председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов допустил сумма ущерба от взрывов и пожаров в Балаклее может составить около 300 млн гривен
ForUm

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