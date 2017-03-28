Сумма ущерба от взрывов и пожаров в Балаклее может составить около 300 млн гривен. Об этом заявил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, по предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров на военной базе, уже составили около 220 млн гривен.



Председатель областного совета также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн гривен. Окончательная сумма убытков станет известна после завершения расчетов специалистами.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта разминирование в Балаклее и населенных пунктах района было завершено.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.