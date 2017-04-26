В Парламентской ассамблее Совета Европы хотят получить заявление от действующего президента Педро Аграмунта о его отставке до визита короля Испании Фелипе VI как гарантию выполнения договоренностей, что он публично объявит об этом в пятницу, 28 апреля. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

«Известно, что социалисты хотят увидеть подписанное Аграмунтом заявление до приезда короля как гарантию того, что в пятницу он сдержит слово и объявит публично о том, что покидает пост. Если Аграмунт этого не сделает, они угрожают сорвать выступление монарха, демонстративно выйдя из зала», - отметил вице-президент ПАСЕ, сообщает УНИАН.

Как известно, именно в связи с визитом короля Испании, который запланирован на этот четверг, 27 апреля, Аграмунт попросил не объявлять о его отставке в пятницу.

По словам Логвинского, также уже известно, что квота должности президента ПАСЕ останется за европейскими народниками до января 2018 года.

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ. Однако в Ассамблее требуют его отставки.



