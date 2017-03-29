Представители трех крупных профсоюзов Черноморского порта заявили о требовании разорвать трудовой договор с директором ГП «МТП «Черноморск» Сергеем Крыжановским на основании ст. 45 КЗоТ Украины. Это требование портовики направили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, госсекретарю Мининфраструктуры Украины Андрею Глущаку и премьер-министру Владимиру Гройсману.

В документе сказано, что директор Сергей Крыжановский разрушает порт Черноморск и его трудовой коллектив, наносит материальный ущерб стратегически важному для экономики и безопасности страны госпредприятию, а также государству Украина в целом. Профсоюзы Черноморского порта в рядах, которых 3 500 человек, выражают претензии к халатной работе Сергея Крыжановского и обвиняют его: в грубом нарушении украинского законодательства и действующего на предприятии Коллективного договора, нанесении ущерба трудовому коллективу и семьям портовиков.

«Поскольку профсоюзы являются представителями трудового коллектива и обязаны поступать в соответствии с законами Украины и действующим Колдоговором, то они не намерены мириться с преступной деятельностью директора ГП «МТП «Черноморск», в результате которой порт уже практически пришел к банкротству», - заявляют лидеры профсоюзных организаций от имени трех с половиной тысяч портовиков. В документе они подробно указали нарушения, которые допустил Сергей Крыжановский. В частности, директор Черноморского порта не выполняет свои обязательства по обеспечению предприятия и грузами, не принимает меры для должной работы государственной стивидорной компании и не способствует получению портом доходов.

«Чистая прибыль порта за время руководства Сегея Крыжановского уменьшилась в 3, 5 раза по сравнению с 2015 годом. Благодаря Крыжановскому в обанкротившемся «Платинум Банке», «осели» более 114 миллионов гривен, заработанные трудовым коллективом порта. Эти средства безвозвратно утеряны для госпредпрятия. За два месяца 2017 года порт показал отрицательный финансовый результат и убытки составили более 15,5 миллионов гривен. Не отремонтировано ряд инфраструктурных объектов предприятия и техника для работы, безграмотная тарифная политика привела к потере грузопотоков, разрушена работа Контейнерного и Четвертого терминалов (на очереди Пятый терминал с паромным комплексом), неугодных портовиков увольняют с нарушением трудового законодательства», - перечислено в Требовании профсоюзов об увольнении Сергея Крыжановского.

Кроме того, документы, касающиеся преступной деятельности Сергея Крыжановского на посту директора порта «Черноморск», направлены в правоохранительные органы. «Это должно стать предметом для возбуждения ряда уголовных производств в отношении нерадивого руководителя госпредприятия и членов его «управленческой» команды», - считают члены профкомов трех профсоюзов, которые 28 марта присутствовали на объединенном собрании профсоюзных организаций порта Черноморск.

В четверг 30 марта после окончания рабочего дня портовики планируют митинговать рядом с административным зданием Управления порта. «Мы ждем, что к этому времени Премьер Министр обратит внимание на катастрофическую ситуацию в порту, а в Мининфраструктуры примут соответствующее кадровое решение и не заставят нас физически выносить из кресла господина Крыжановского и катать его по порту в мусорном баке. Он сам уже давно должен с позором покинуть свой пост, а не злить трудовой коллектив, который бесстыдно обворовал и лишил куска хлеба семьи работников порта. Серьезно струсивший директор обещает уволить всех, кто выйдет на митинг. Но мы выступим единым фронтом и все выйдем на митинг, даже если нам угрожают и обещают уволить», - заявляют черноморские портовики, которые готовы защищать родное градообразующие предприятие Черноморска от тех, кто его погубил.