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В Одесской области по подозрению в дезертирстве задержан бывший украинский военнослужащий, оставшийся после оккупации в Крыму и получивший гражданство РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В рамках проведения широкомасштабных мероприятий Вооруженных сил Украины совместно с полицией по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или место несения службы, оперуполномоченными отдела криминальной полиции ГУНП совместно с сотрудниками отдела пограничной службы Украины «Черноморск», 4 мая задержан и снят с судна «LKM EUROPE» гражданин, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

Задержанный проходил военную службу в АР Крым и Севастополе, но после аннексии не явился на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона южного региона Украины относительно указанного гражданина составлен протокол задержания по ст. 208 УПК Украины, он помещен в ИВС ГУНП в Одесской области.

5 мая ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток.
ForUm

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