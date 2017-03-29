Сборная Бразилии уже обеспечила себе участие в ЧМ-2018 за четыре тура до конца отборочного турнира в Южной Америке. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

После победы над Парагваем (3:0) бразильцы набрали 33 очка и уверенно лидируют в южноамериканской квалификации, где разыгрывается четыре прямые путевки в Россию. Пятая же команда выходит в межконтинентальные стыковые матчи. Бразилия оторвалась от ближайшего преследователя Колумбии на 9 очков.

Напомним, сборная России автоматически участвует в ЧМ-2018 на правах страны-организатора турнира.