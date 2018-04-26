В Черноморске около 4:00 возле одного из домов на проспекте Мира неизвестный подорвал гранатой автомобиль местного жителя, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются. Расследование продолжается.