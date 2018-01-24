Сегодня утром на территории морского торгового порта Черноморска произошло столкновение между товарным поездом и автобусом, который перевозил людей.
Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, по предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек.
Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, одного травмированного госпитализировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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