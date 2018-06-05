В Черноморске депутату местного совета прострелили бедро, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что ЧП произошло около 01:00 возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, скрылся с места происшествия.

54-летнего мужчину с телесными повреждениями в виде ранение бедра доставили в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего указанное правонарушение. Следствие продолжается.