В ночь на 29 марта в Луцке в отделении «Сбербанка», которое находится на проспекте Свободы, разбили три окна.

Охранник банка рассказал, что когда пришел на работу, то окна уже были разбиты. Другие сотрудники комментировать происшествие отказались, сообщает Волинь24.

По данным издания, полицию не вызывали. Отделение работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.