На днях Верховный суд Украины может поставить точку конфликте между ООО «Контейнерный терминал Ильичевск» и Черноморским портом, сообщает Resonance.ua.

По информации издания, данное решение уже «спонсировано» российской стороной и коллегия ВСУ примет нужное РФ решение.

Ранее ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» были проиграны судебные споры по взысканию ними с порта вклада в совместную деятельность, а также о признании за КТИ права собственности на имущество, приобретенное для совместной деятельности за счет средств, вложенных КТИ.

В частности, представители КТИ, пытаясь хоть как-то остаться в структуре порта, после проигрыша всех судов о расторжении договора о совместной деятельности, инициировали судебный спор по закреплению за ними на праве собственности имущества, которое было приобретено за время деятельности КТИ в порту и в настоящее время составляет его инфраструктуру.

Стоит отметить, что в СМИ неоднократно появлялась информация, где было указано, что предприятие «Контейнерный терминал Ильичевск» связывают с российским бизнесом. Во времена президентства Януковича, деятельности этой компании в порту предоставлялись всевозможные возможные привилегии, а «проблемы» у КТИ возникли после Революции достоинства.

Сейчас, согласно Единому государственному реестру, владельцем КТИ является компания «Транспортейшн Инвестмент Лимитед» (Великобритания), а окончательным бенефициарным владельцем является гражданин России - Кобзарь Андрей Юрьевич.

В свое время частное предприятие «Укртрансконтейнер», правопреемником которого является ООО «Контейнерный терминал Ильичевск», было дочерней структурой российской Национальной контейнерной компании.

Сейчас стоимость осуществленных инвестиций путем приобретения соответствующих объектов инфраструктуры (а это грузоподъемная техника и вспомогательное технологическое оборудование) КТИ оценило в более чем 50 млн долл. США.

Одесский апелляционный хозяйственный суд в сентябре 2017 года принял решение по делу №916/2500/15 - об отказе в удовлетворении указанных исковых требований КТИ и обосновал свое решение, ссылаясь на соответствующие нормы украинского законодательства. Однако, представители КТИ решили не оставлять своих попыток остаться в порту.

Аж в мае 2018 года (по истечении всех возможных сроков на подачу кассации) КТИ подает кассационную жалобу на указанное решение суда. И кассационный суд восстановил им срок на кассационное обжалование и принял жалобу КТИ к рассмотрению.

Рассмотрение кассационной жалобы КТИ по делу №916/2500/15 в Кассационном суде назначено на 6 ноября 2018 Судьи: Дроботова Т.Б., Чумак Ю.Я., Пильков К.М.

Как стало известно редакции издания из собственных источников, судьи ВСУ получили соответствующие поощрения от российской стороны и этот вопрос фактически уже решен, то есть России перейдет часть инфраструктуры одного из крупнейших предприятий Украины.