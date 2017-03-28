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«Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

«Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития», - говорится в пресс-релизе банка.

Отмечается, что банк обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.

21 марта участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России» в Запорожье. 

23 марта в активисты заблокировали отделение «Сбербанка» в Виннице, 24-го – в Сумах.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капитала указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

По данным СМИ, «Сбербанк» России активно занимался поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка.

 
ForUm

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