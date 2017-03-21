«Сбербанк» России активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка, заявил его глава Герман Греф, сообщает РИА Новости.

«Банк сегодня работает с ограничениями и, конечно, хотелось бы найти поддержку со стороны официальных органов в восстановлении работы. Мы сегодня ввели лимиты операций в Украине», — сказал Греф.

Он выразил надежду, что украинские власти предоставят банку возможность максимально быстро покинуть рынок этой страны. «Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобного рода вариантов», — добавил глава «Сбербанка».

«Ситуация достаточно сложная для нас, эмоционально сложная, реально сложная. Потому что соединение абсолютно незаконных действий, которые против нас совершаются в Украине в целом ряде городов, начиная с Киева, при полном попустительстве со стороны правоохранительной системы, когда это еще и сочетается с такими дискриминационными решениями, как запрет на движение межбанковских кредитов между России и Украиной, все это создает достаточно серьезную ситуацию давления на нашу деятельность в Украине», — подчеркнул Греф.

По его словам, у «Сбербанка» есть различные сценарии развития ситуации, исходя из которых можно считать возможные потери. На сегодняшний день 70 процентов активов в Украине «Сбербанк» зарезервировал, уточнил Греф.

«Мы очень сильно вовлечены в эту историю. Понятно, что страдают наши сотрудники, граждане Украины, в основном женщины, которых мы вынуждены вызволять из этих зданий, потому что наш центральный офис в Киеве… был замурован вместе с людьми», — отметил топ-менеджер.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капитала указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.