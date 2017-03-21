В Запорожье участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России». Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

«Национальный Корпус Запорожье с сегодняшнего дня блокирует центральный офис российской финансового учреждения «Сбербанка». Около сотни патриотов Украины разместили бетонные блоки и баннеры на входе», - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.