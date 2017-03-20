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Работа отделения «Сбербанка» в Тернополе разблокирована, отделения в Киеве и Днипре по-прежнему не работают.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

«Сегодня силами сотрудников банка отделение было разблокировано и открылось в 9:00 в штатном режиме», - сообщает пресс-служба банка.

По-прежнему приостановлена работа одного из отделений банка в Днипре и одного киевского отделения.

По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы.

Все остальные отделения банка работают без изменений.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка».
ForUm

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