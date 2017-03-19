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В Тернополе активисты радикальных организаций замуровали вход в помещение российского «Сбербанка».

По данным местного издания Терен, участники акции также закрасили окна баллончиками и обклеили афишами.

«Это наш протест против деятельности банковской структуры страны-агрессора, которая берется обслуживать сепаратистов с паспортами карликовых анклавов России на востоке Украины», - сказал один из организаторов акции, активист ОО «Автомайдан Тернополь» Григорий Васылькив в комментарии Укринформу.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

С 15 марта ПАО «Сбербанк» ввел временные ограничения на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка.
ForUm

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