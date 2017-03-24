Вчера, 23 марта, в Сумах активисты «Национального корпуса», Правого сектора и ВОО «Сокол» заблокировали отделение российского «Сбербанка», сообщает пресс-служба НК.

«Местные активисты обещают дежурить возле отделений «Сбербанка» даже ночью. Блокада продлится до осуществления требований по завершению деятельности российских банков на территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты не остановятся, пока российские банки не прекратят работать на территории Украины.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.

21 марта участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России» в Запорожье.

23 марта в активисты заблокировали отделение «Сбербанка» в Виннице.