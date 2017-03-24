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В Виннице в пятницу активисты «Национального корпуса» сковали цепью дверь и облили красной краской вход в отделение «Сбербанка России».

«Участие в акции приняли 30 активистов. Мы хотим напомнить нашей власти и гражданам, что «Сбербанк» - это учреждение страны-агрессора, поэтому сотрудничая с ним, украинцы финансируют войну на востоке. Об этом информируют наши наклейки на банке. Об этом будем рассказывать людям, которые держат здесь свои деньги», - сообщила пресс-секретарь «Национального корпуса» Ольга Бунич, сообщает Укринформ.

Акцию «Скажем «нет» российским банкам» организаторы мероприятия устроили в 8:00. Они облили красной краской фасад здания, сковали цепями двери и навесили замки, а также обклеили вход в учреждения призывами забирать деньги из банка, потому что он будет закрыт.

Участники акции жгли файеры и дымовые шашки. Также они намерены разъяснять вкладчикам, что банк принадлежит стране-агрессору.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.

21 марта участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России» в Запорожье. 
ForUm

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