Активисты «Национального корпуса» намерены временно разблокировать отделения «Сбербанка России», чтобы украинцы могли забрать свои вклады, сообщает пресс-служба НК.

«Националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа. Под давлением уличных протестов официально запрещено осуществлять любые внешние финансовые операции российских банков в Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности, выводить капитал в РФ. Теперь российской резидентуре станет намного труднее перекачивать средства из украинской экономики в российскую», – говорится в сообщении.

В НК также сообщили о подготовке следующего этапа банковской блокады. «Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого «Сбербанка России» в Украине», – подчеркнули в партии.

«Мы ведем войну с Россией, а не украинскими гражданами. Хотя нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта сбережения. Поэтому мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако, обращаемся к ним проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства», – отметили в НК.

«Массовое закрытие депозитов украинский в оккупационных банках нанесет финансовый удар по агрессору, а отзыв лицензий Национальным банком и национализация активов высвободит средства, недостающие на восстановление разрушенного украинского Донбасса. В то же время мы предостерегаем власть не допустить продажи этих банков подставным посредникам через третьи руки», – сказано в сообщении.



Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.

21 марта участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России» в Запорожье.

23 марта в активисты заблокировали отделение «Сбербанка» в Виннице, 24-го – в Сумах.

По состоянию на 27 марта работа отделений «Сбербанка» в Киеве, Днипре и Запорожье заблокирована, отделения в Сумах и Виннице открылись.