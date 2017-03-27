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Работа отделений «Сбербанка» в Киеве, Днипре и Запорожье заблокирована, отделения в Сумах и Виннице открылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

«На текущий момент остались заблокированными три отделения – в Киеве, Днипре и Запорожье», - сообщили в пресс-службе «Сбербанка». Все остальные отделения, согласно сообщению, работают в штатном режиме.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.

21 марта участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России» в Запорожье. 

23 марта в активисты заблокировали отделение «Сбербанка» в Виннице, 24-го – в Сумах.

 
ForUm

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