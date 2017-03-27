также в разделеОбщество
Прокуратура объявила в розыск российского генерала-командира 1 АК «ДНР» 2
НАПК берется за декларации 4 судьей, 5 нардепов и людей из аппарата ВР 14
Угонщик маршрутки, ранивший копа, задержан в Фастове 22
Газоснабжение в Балаклее планируют восстановить к обеду 8
Бориспольского полицейского поймали на взятке 16
В Беларусь не пустили автобус из Киева с украинцами и американцами 87
На складах в Балаклее все еще взрываются боеприпасы 60
В Днипре задержали фуру с львовским мусором 21
Балаклею разминировали, свет дали почти всем жителям 68
Саперы разминировали 7 населенных пунктов возле Балаклеи 46
В Балаклее задержали мародеров 178
Выяснять причину пожара в Балаклее будут харьковские оперативники 70
На складах в Балаклее до сих пор раздаются взрывы 116
В Беларуси исчез один из лидеров оппозиции 137
За сутки в зоне АТО 81 обстрел, ранены 6 военных 347
Украина перешла на летнее время 69
Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время 173
Президент подписал указ о чествовании памяти жертв Большого террора 96

В результате пожара и взрывов на военных складах в Балаклейском районе повреждены 140 домов, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

«Около 40 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры имеют сильный степень разрушения и подлежат капитальному ремонту. Около 100 объектов имеют разрушения средней степени», - сообщила последние данные глава ХОГА Юлия Светличная.

По ее словам, работа будет организована так, чтобы в три этапа начать восстановление.

«Первый этап займет от 3 до 4 дней. Это срочные работы, которые мы проведем собственными силами за счет областного бюджета и с использованием гуманитарной помощи. Второй этап продлится до недели, третий – этап полноценного восстановления домов и социальной инфраструктуры – потребует более длительного времени», - сказала Светличная.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В результате происшествия погибла женщина.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявила, что разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года