В результате пожара и взрывов на военных складах в Балаклейском районе повреждены 140 домов, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

«Около 40 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры имеют сильный степень разрушения и подлежат капитальному ремонту. Около 100 объектов имеют разрушения средней степени», - сообщила последние данные глава ХОГА Юлия Светличная.

По ее словам, работа будет организована так, чтобы в три этапа начать восстановление.

«Первый этап займет от 3 до 4 дней. Это срочные работы, которые мы проведем собственными силами за счет областного бюджета и с использованием гуманитарной помощи. Второй этап продлится до недели, третий – этап полноценного восстановления домов и социальной инфраструктуры – потребует более длительного времени», - сказала Светличная.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В результате происшествия погибла женщина.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявила, что разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено.