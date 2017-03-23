Правоохранители отслеживают передвижение автомобиля, который подвез убийцу Дениса Вороненкова. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.
«Киллера подвозила машина ДЭУ. Сейчас отслеживаем ее передвижения по доступным для нас средствам, фиксирующие движение машин», - заявил генпрокурор.
Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Раненые охранник и убийца находятся под охраной в одном из лечебных учреждений Киева.
В декабре 2016 года он переехал жить вместе с семьей в Киев, получив украинское гражданство.
По собственной инициативе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.
Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.
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