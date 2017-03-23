Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что киллер, застреливший бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, выпустил в него одну пулю в шею, две в область лица и еще одну в живот. Об этом Луценко сказал на брифинге.

«Погибший господин Вороненков получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Скончался на месте», - сообщил Луценко, сообщает УНИАН.

Ранее генпрокурор сообщил, что у убийцы экс-депутата Госдумы сквозное ранение в голову, он находится на грани смерти.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, раненные охранник и убийца Вороненкова находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений Киева.